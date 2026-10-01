«Капуста — чемпион». Врач рассказала, как поддержать иммунитет осенью

Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в октябре считаются разные виды капусты, перец, брусника, тыква, а также кисломолочные продукты, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

В октябре, напомнила специалист, ассортимент свежих ягод, фруктов и овощей начинает постепенно сокращаться. В этот период стоит сделать акцент на разных видах капусты — белокочанной, краснокочанной, брюссельской, цветной и брокколи, которые служат хорошими источниками витамина C. Болгарский перец, сезон которого еще продолжается, считается лидером по содержанию аскорбиновой кислоты.

Из фруктов в октябре Ямилова рекомендовала выбирать яблоки, груши, айву, сливу, хурму, киви и инжир. Хурма и виноград содержат антоцианы — вещества, защищающие сосуды и обладающие антиоксидантным действием.

Продолжается сезон клюквы, брусники, облепихи и шиповника. Эти ягоды богаты полифенолами и витамином C, они укрепляют иммунитет и предотвращают простудные заболевания. Также в октябре не стоит забывать о свекле, богатой калием, моркови и тыкве как источниках каротиноидов.

Для поддержания микробиоты диетолог посоветовала включать в рацион кисломолочные продукты и квашеную капусту.

Ранее врач Умнов сообщил, что жирная рыба и кисломолочные продукты полезны для иммунитета.