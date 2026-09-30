Биолог развеял главные мифы о старении

Биолог Москалев опроверг миф о 10 тысячах шагов против старения

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Совет проходить 10 тысяч шагов в день не поможет остановить старение. Об этом сообщает KP.RU.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН подчеркнул: у старения нет единственной причины, которую можно «выключить». Современные данные говорят о взаимосвязанной системе процессов, иерархия которых еще обсуждается. Поэтому таблетка от старости — дело далекого будущего. Исследования на мышах ведутся, но препараты, продлевающие жизнь грызунам, при испытаниях на человеке часто проваливаются.

Нельзя остановить старение и с помощью одной лишь двигательной активности. Движение — это не просто 5, 7 или 10 тыс. шагов, а регулярные упражнения, которые сохраняют силу, мышечную массу и кардиореспираторную выносливость. Также Москалев назвал заблуждением уверенность, что биологический возраст можно измерить с точностью до года. Отслеживать траекторию старения нужно по разным аспектам. Изменение одного биомаркера автоматически не означает омоложение.

Старение — это сложный процесс, и подходить к нему нужно системно.

Ранее эндокринолог раскрыл принципы омоложения в пожилом возрасте.

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