«Стройная фигура — еще не гарантия здоровья». Врач назвала опасные объемы талии

Эндокринолог Чепыгова: риск для здоровья повышает талия от 80 см у женщин

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Повышенный метаболический риск у представителей европейской популяции обычно ассоциируют с окружностью талии свыше 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин. Об этом в интервью ТАСС рассказала младший научный сотрудник РГНКЦ Пироговского университета, врач-эндокринолог Кристина Чепыгова.

«Окружность талии нередко лучше отражает распределение жировой ткани, чем масса тела или индекс массы тела. Особенно полезно измерять талию у людей с нормальным или умеренно повышенным индексом массы тела: вес может быть относительно небольшим, но жир преимущественно накапливается вокруг внутренних органов. Для европейской популяции повышение метаболического риска обычно связывают с окружностью талии более 80 см у женщин и 94 см у мужчин, а значительно повышенный риск — более 88 и 102 см соответственно», — сказала она.

При этом специалист обратила внимание, что пороговые значения варьируются в зависимости от пола, возраста и этнической принадлежности человека.

Чепыгова также подчеркнула, что измерение окружности талии не отменяет контроль веса и индекса массы тела, а служит дополнением к ним. Актуальный подход к оценке здоровья предполагает одновременный анализ объема жировой ткани, характера ее распределения, а также уже имеющихся нарушений в работе организма.

Ранее диетолог Ямилова сообщила, что кабачок дает сытость без лишних калорий.

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