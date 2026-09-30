Матча довела женщину до зависимости и 13 лишних килограммов

Британка рассказала о последствиях зависимости от чая матча

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Матча — напиток, который зумеры пьют литрами ради «пользы». Но для 19-летней британки Изабеллы Уилсон это обернулось зависимостью и букетом хронических симптомов. Об этом сообщает Daily Mirror.

История началась невинно: пара чашек в неделю. Потом — навязчивые мысли, желание пить еще и еще. Чтобы всегда иметь доступ, Уилсон устроилась бариста. Организм не выдержал. Головные боли, тошнота, рвота, вздутие, проблемы с кожей. Плюс 13 килограммов веса. Девушка вспоминает, что при движении головой возникало ощущение, будто мозг перекатывается внутри. Добавились туннельное зрение, головокружение и туман перед глазами.

Через полтора года она заподозрила связь. Снизила дозу до двух порций в неделю. Кожа очистилась, боли ушли, вес пошел вниз. Но несколько месяцев ее мучил синдром отмены кофеина.

Так что матча — не безобидный зеленый чай. Это коктейль с кофеином, и злоупотребление им может обернуться зависимостью.

Ранее сомнолог предупредила об опасности мармелада от бессонницы, который зумеры скупают на маркетплейсах.

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