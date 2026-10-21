Онколог: средний возраст пациенток с раком груди в РФ составляет 64–65 лет

Средний возраст пациенток с диагностированным раком молочной железы в России составляет 64–65 лет, сообщил в интервью РИА Новости врач Александр Петровский. Также эксперт рассказал о заболевании и ключевых факторах его возникновения.

Собеседник журналистов обратил внимание, что помимо возраста на вероятность развития болезни влияют и корректируемые факторы образа жизни.

В частности, научно доказано, что риски повышаются из-за курения, употребления алкоголя, избыточного веса, абортов, отказа от беременности и грудного вскармливания, а также из-за позднего климакса и гормонозаместительной терапии в период менопаузы.

Онколог подчеркнул, что здоровый образ жизни не гарантирует полной защиты от рака груди. В связи с этим эксперт рекомендует всем женщинам своевременно проходить обследования в рамках диспансеризации.

Ранее онколог назвал признаки рака груди, при которых нельзя медлить.