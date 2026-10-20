Зелень у дома снижает риск деменции на 20%

Проживание рядом с зелеными зонами оказалось связано со снижением риска развития деменции на 20%. Об этом сообщает журнал Alzheimer’s & Dementia.

Ученые из Стокгольмского университета и Каролинского института проанализировали данные 2993 жителей Стокгольма старше 60 лет. За их здоровьем наблюдали 16 лет — за это время деменция развилась у 477 участников. С помощью спутниковых снимков исследователи ежегодно оценивали количество растительности в радиусе 100, 250 и 500 метров от домов. Учитывались возраст, образование, образ жизни, социально-экономические условия, загрязнение воздуха и транспортный шум.

Выяснилось: у людей, живших в районах с большим количеством зелени в пределах 100 метров от дома, риск деменции был на 20% ниже. Чем дальше находились зеленые пространства, тем слабее была связь. Особенно заметной закономерность оказалась среди женщин. Ученые предполагают, что близость к природе благоприятно влияет на мозг благодаря снижению стресса, улучшению сна и психологического состояния. Кроме того, зелень способствует физической активности и общению.

Авторы подчеркивают: значение имеют не только крупные парки, но и обычные деревья, озелененные дворы, сады и растительность вдоль улиц. Так что, возможно, стоит присмотреться к своему району — быть может, лишнее дерево под окном не помешает.

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