Осенняя хандра: врач связал упадок сил с дефицитом витамина D

Осень окончательно вступила в свои права, отобрав у светового дня его былое величие. Еще накануне осеннего равноденствия 23 сентября сутки были поделены поровну, но уже 24-го числа ночь впервые взяла верх и с тех пор лишь наращивает свое присутствие, готовя почву для зимнего солнцестояния в конце декабря. До самого короткого дня в году россиянам остается ждать еще более двух долгих месяцев, наблюдая, как солнечный диск все реже пробивается сквозь свинцовые тучи. Вместе со светом планета урезает и поставки ультрафиолета — главного природного катализатора для выработки витамина D.

Ситуация усугубляется бытовыми факторами: мы реже выходим на улицу, кутаемся в плотную одежду, закрывающую кожу, а пасмурное небо работает как плотный фильтр. В итоге «витамин Солнца», который летом синтезировался в избытке, осенью поступает в организм в критически малых дозах. А ведь именно он служит биохимическим сырьем для серотонина — того самого нейромедиатора, который отвечает за нашу стрессоустойчивость и ощущение счастья. Как отмечает доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, падение уровня этого нутриента бьет не только по настроению. Дефицит инсоляции на фоне осенней сырости способен подкосить самочувствие, спровоцировать депрессивные состояния и повысить риски развития ожирения, сахарного диабета и аутоиммунных сбоев. Впрочем, витамин D — лишь первая жертва холодов. Организм, работающий на обогрев и защиту от сезонных вирусов, начинает испытывать острую нехватку целого букета микроэлементов: от витаминов С, А, Е и группы В до цинка, селена, магния и железа. В холода этот химический коктейль работает как броня, укрепляя кости, тонизируя мышцы и поддерживая кроветворение.

Сам по себе витамин D, как объясняет медик в беседе с Общественной Службой Новостей, — это целая группа жирорастворимых соединений с прогормональной активностью. Витамин D2 мы получаем из растений, а D3 — из животной пищи. Он дирижирует усвоением кальция и фосфора, регулирует артериальное давление, липидный обмен и работу эндокринной системы, напрямую влияя на здоровье сосудов, нервов и кожи. Когда его не хватает, тело подает сигналы через постоянную слабость, которую не снимает сон, ломоту в костях, резкие перепады настроения и падение иммунитета.

Казалось бы, решение лежит на поверхности — бежать в аптеку за банками с БАДами. Однако врач предостерегает от этой опасной самодеятельности. Бесконтрольный прием, особенно жирорастворимых витаминов, легко приводит к гипервитаминозу — токсичному отравлению организма, а бесконтрольные добавки могут вызвать тяжелейшие аллергические реакции. Еделев подчеркивает: главный и самый безопасный источник — это еда. Тарелка должна быть максимально разнообразной, с упором на сезонные овощи, жирную северную рыбу, яйца и молочные продукты. Но здесь жителей северных широт подстерегает ловушка: из-за скудости свежих продуктов и нехватки солнца закрыть все дефициты только едой осенью бывает физически невозможно. В группе повышенного риска оказываются беременные, пожилые люди, дети, веганы, пациенты с заболеваниями ЖКТ, а также те, кто переживает сильный стресс или восстанавливается после болезней.

Поэтому универсальной таблетки не существует. Прежде чем скупать добавки, эксперт настоятельно рекомендует сдать анализ крови и получить назначение врача. Часто для возвращения бодрости достаточно выстроить режим сна, найти в плотном графике время для дневной прогулки и скорректировать меню. Если организм перестанет тратить силы на борьбу с элементарной нехваткой микроэлементов, он сам восстановит ресурс, и потребность в искусственных стимуляторах отпадет.

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