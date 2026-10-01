Белый налет на сыре оказался не плесенью: врач объяснил что это

Врач Неронов объяснил, чем на самом деле является белый налет на сыре

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Белый налет на сыре — это не всегда плесень. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам врача, многие выбрасывают продукт, едва заметив светлые пятна или тонкий белесый слой. Но в большинстве случаев это не порча, а кристаллы лактата кальция. Они образуются естественным путем при созревании сыра: молочная кислота соединяется с кальцием и превращается в мелкие зернышки. Внешне они похожи на порошок или соль, но к грибку отношения не имеют.

Неронов подчеркнул: если налет — это именно кристаллы, а сыр хранился правильно, его можно есть без опаски. Совсем другое дело — посторонний запах, слизь, необычный цвет или пятна, которые быстро расползаются. Вот это уже тревожные сигналы. Так что прежде чем отправить кусок в мусорку, присмотритесь: возможно, он просто созрел до состояния, которое ценится гурманами.

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