«Полностью исключить ОРВИ у детей невозможно». Врач Одинаева назвала меры профилактики
Врач Одинаева: проветривание и вакцинация защитят детей от ОРВИ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Исключить ОРВИ у детей полностью нельзя, однако уменьшить риск инфицирования способны простые системные меры. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач Нисо Одинаева. Она пояснила, что рост респираторных инфекций в межсезонье обусловлен не погодными условиями, а более близкими контактами детей в закрытых помещениях и недостаточной вентиляцией.
«Самые устойчивые результаты дают простые, но системные меры: контроль влажности и температуры в помещении, проветривание, разумное ограничение массовых контактов в периоды подъема заболеваемости и своевременная вакцинация от гриппа», — сказала специалист.
По словам Одинаевой, здоровому ребенку, как правило, не требуются профилактические курсы антибиотиков, «иммуномодуляторов» и витаминов без установленных показаний.
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