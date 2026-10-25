«Полностью исключить ОРВИ у детей невозможно». Врач Одинаева назвала меры профилактики

Исключить ОРВИ у детей полностью нельзя, однако уменьшить риск инфицирования способны простые системные меры. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач Нисо Одинаева. Она пояснила, что рост респираторных инфекций в межсезонье обусловлен не погодными условиями, а более близкими контактами детей в закрытых помещениях и недостаточной вентиляцией.