Диетологи назвали овощи и фрукты, которые нельзя чистить

Некоторые фрукты и овощи стоит есть с кожурой — она богата клетчаткой и антиоксидантами. Об этом сообщает сайт marthastewart.

Шоу порекомендовала не очищать персики, яблоки, груши, сладкий картофель, баклажаны и огурцы. Кожура защищает плоды от окружающей среды и часто особенно богата клетчаткой, полифенолами и другими антиоксидантами, замедляющими старение. Огуречная кожура также богата витамином К, который отвечает за свертываемость крови, здоровье костей и работу сердечно-сосудистой системы. Сохраняя кожицу, вы получите почти вдвое больше этого микроэлемента, чем из очищенного овоща.

Клингер добавила в список морковь — в кожуре она содержит больше клетчатки и фитонутриентов. Но есть исключения. Людям с заболеваниями ЖКТ — болезнью Крона, язвенным колитом, дивертикулярной болезнью или синдромом раздраженного кишечника — обычно рекомендуется избегать фруктов и овощей с кожурой или ограничить их потребление.

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