Врач ван Туллен предостерег от паровых ингаляций при простуде

По словам врача, пар не облегчает симптомы простуды или заложенности носа. Более того, контакты с кипятком грозят ожогами. Причем причиной может стать не только кипящая вода, но и сам пар. Температура пара, как и кипятка — 100 градусов. Но пар несет гораздо больше энергии, чем горячая вода, поэтому ожоги от него опаснее. Помимо кожи, добавил ван Туллен, при паровых ингаляциях существует риск ожога дыхательных путей, внутренней части легких, носа и горла.

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