Врач ван Туллен предостерег от паровых ингаляций при простуде
Терапевт ван Туллен заявил, что паровые ингаляции грозят ожогом легких
Паровые ингаляции — популярный «бабушкин» метод лечения простуды и гриппа — могут привести к ожогам. Об этом сообщает Mirror.
По словам врача, пар не облегчает симптомы простуды или заложенности носа. Более того, контакты с кипятком грозят ожогами. Причем причиной может стать не только кипящая вода, но и сам пар. Температура пара, как и кипятка — 100 градусов. Но пар несет гораздо больше энергии, чем горячая вода, поэтому ожоги от него опаснее. Помимо кожи, добавил ван Туллен, при паровых ингаляциях существует риск ожога дыхательных путей, внутренней части легких, носа и горла.
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