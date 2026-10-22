Кардиолог Рохас назвал опасный продукт и здоровые альтернативы

Кардиолог Рохас посоветовал заменить колбасу орехами и авокадо

Здоровье

Переработанное мясо — один из худших продуктов для здоровья. Об этом сообщает Deia.

По словам врача, колбасы, сосиски и бекон повышают риск развития рака толстой кишки и других заболеваний, которые часто заканчиваются летально. Поэтому Рохас советует заменить их более здоровыми альтернативами. Вместо переработанного мяса он рекомендует включить в рацион бобовые, яйца, рыбу, авокадо, орехи и блюда из непереработанного мяса.

Ранее диетолог Гарсия-Уэбб назвала способ перестать объедаться по ночам.

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