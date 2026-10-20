«Сахар вымывает кальций». Как продукты вредят осанке ребенка?

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Абзацу» рассказала, какие продукты рекомендуется включить в рацион ребенка для укрепления позвоночника.

По ее словам, источниками белка могут стать яйца, рыба и молочные продукты. Однако пищу следует готовить в легкоусвояемом виде, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему и ускорить поступление полезных веществ в костную ткань.

«Кальций запасается именно в детстве, дальше мы его только расходуем. Ребенок должен есть легкий белок: яйца, рыбу, творог и птицу», — пояснила диетолог.

Из мясных блюд она рекомендовала отдавать предпочтение котлетам и тефтелям.

При этом некоторые продукты могут навредить детской осанке, негативно влияя на кости и лишая их минералов. К ним диетолог отнесла сахар и сладкие газированные напитки, которые вымывают кальций из костной ткани. Кроме того, на состояние скелета влияют кровоток в мышцах и эмоциональное напряжение ребенка.

Ранее диетолог Соломатина сообщила о том, что фруктоза и масло мешают похудеть.