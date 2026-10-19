Ночные перекусы могут довести печень до цирроза

Врач ссылается на исследование американских ученых. Они выяснили: если регулярно есть после 22:00, риск проблем с печенью вырастает на 20–30%. Ночные перекусы повышают вероятность ожирения печени и цирроза, а также диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и абдоминального ожирения. Причина — в циркадных ритмах. Печень ночью должна отдыхать и заниматься «внутренней бухгалтерией»: считать глюкозу, убирать токсины. А вместо этого ей приходится экстренно переключаться в режим активной работы.

Чтобы снизить риск, Павлова советует ужинать минимум за два-три часа до сна. Если ночью сильно захочется есть, лучше выпить стакан воды или пообещать себе полноценный завтрак. Так что поздний ужин — это не просто лишние калории. Это удар по печени, которая и без того работает без отдыха.

Ранее стало известно, что популярная приправа оказалась способна снижать холестерин.