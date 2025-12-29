«Тройной удар по организму». Врач раскритиковала популярный способ употребления икры

Традиционное сочетание икры с белым хлебом, щедро намазанным маслом, может оказаться вредным для здоровья.

Как сообщила агентству РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета Ольга Тарасова, такая комбинация создает чрезмерную нагрузку на пищеварительную систему.

«Не намазывайте икру на белый хлеб с маслом. Это тройной удар по поджелудочной железе и печени: быстрые углеводы плюс животный жир, плюс соленый жирный продукт», — отметила специалист.

По словам врача, гораздо более полезной альтернативой станут нейтральные крекеры или цельнозерновые хлебцы. Также икру можно сочетать с половинкой вареного яйца или ломтиком авокадо. Кроме того, ее допустимо употреблять отдельно, в качестве ценной витаминной добавки к рациону.

Эксперт обратила особое внимание на контроль соли.

«Учитывайте общее количество соли в рационе. Если вы ели икру, сократите соль в других блюдах. Противопоказания: обострение любых заболеваний ЖКТ, гипертония II-III степени, тяжелые заболевания почек, аллергия, беременность с отеками и гипертензией», — пояснила врач.

Ольга Тарасова также подчеркнула важность выбора качественного продукта и рекомендовала приобретать икру исключительно у проверенных поставщиков, поскольку некачественный или фальсифицированный товар несет риск серьезных пищевых отравлений.

Ранее врач-диетолог Соломатина сообщила, что сельдь под шубой чрезмерно нагружает ЖКТ.