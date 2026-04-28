Простой тест покажет, осталось ли человеку жить сутки: врачи говорят о точности до 95%

Корейские врачи выявили простой тест для пациентов, прикованных к больничной койке, который может помочь врачам определить, умрет ли человек в ближайшие сутки, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Supportive & Palliative Care.

Метод основан на проверке корнеального рефлекса — автоматического моргания при легком касании глаза. Ученые выяснили, что его отсутствие резко повышает вероятность скорой смерти.

В исследовании под руководством Jung Hun Kang наблюдали 112 пациентов хосписа с запущенным раком. Медсестры проверяли реакцию трижды в день. Из всех участников 110 умерли на следующий день после отрицательном результате теста.

«Родственникам крайне важно понимать, сколько времени осталось, чтобы быть рядом в момент смерти. Для этого мы выявили подобный метод, дающий больше конкретики», — отметил Канг.

Пациенты без корнеального рефлекса более чем в пять раз чаще умирали в течение 24 часов. В этой группе смертность за сутки достигала 70,7%.

По словам ученого, исчезновение рефлекса связано с угасанием функций ствола мозга. При этом его наличие не исключает скорый исход.

Эксперты считают, что при подтверждении результатов метод поможет врачам точнее прогнозировать последние часы и дать семьям больше ясности.