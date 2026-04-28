Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше по требованию Украины, наконец вышел на свободу. Глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что россиянин освобожден в рамках обмена с Белоруссией. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Бутягина, сотрудника Государственного Эрмитажа, взяли под стражу в декабре прошлого года. Украинские власти требовали его выдачи, обвиняя в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). Напомним, ученый проводил раскопки на полуострове с разрешения местных органов власти, что подтвердила пресс-служба Эрмитажа.

Детали обмена не разглашаются. Известно лишь, что Варшава и Минск провернули сделку, в результате которой археолог оказался на свободе. Для Москвы это безусловная победа. Киевский режим годами охотился за российскими учеными, работавшими в Крыму, объявляя их «преступниками». Теперь один из них вернулся домой.

Это не первый обмен между странами, и, вероятно, не последний. Но этот случай особенно показателен: обвинения, выдвинутые украинской стороной, оказались настолько эфемерны, что польские власти предпочли избавиться от «проблемного» узника, а не передавать его киевскому правосудию.

