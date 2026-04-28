Жителям Подмосковья рассказали о работе медучреждений на майские праздники

Подмосковные медицинские учреждения изменят график работы в предстоящие выходные и праздничные дни на период с 1 по 3 мая, кабинеты неотложной помощи в поликлиниках в этот период будут работать с 08:00 до 18:00. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Обслуживание вызовов на дому будет осуществляться 1, 2 и 3 мая с 08:00 до 20:00», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, скорая медицинская помощь и стационарные отделения больниц будут работать в круглосуточном режиме. Взрослые, детские, стоматологические поликлиники, а также женские консультации не будут работать 1 и 3 мая, 2 мая посетить их можно с 09:00 до 15:00. Дежурные врачи в стоматологических поликлиниках 1 и 3 мая будут работать с 09:00 до 14:00.

Напомним, что записаться на прием к специалисту можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.