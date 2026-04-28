Строительная готовность Волковского путепровода в Мытищах составляет порядка 10%

В Мытищах на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира возводят новый путепровод. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на текущий момент строительная готовность объекта достигла примерно 10%. Завершить масштабный проект планируют во II квартале 2028 года.

Основное внимание сейчас сосредоточено на сооружении подпорных стен. Всего их будет 4, и строительство уже началось на 2-х из них. На стройплощадке задействованы 23 рабочих и 6 инженерно‐технических специалистов, а также 15 единиц различной техники.

Параллельно строители выполняют целый комплекс задач: устраивают буронабивные сваи, разрабатывают траншеи и котлованы под будущие конструкции, применяют метод горизонтально направленного бурения для аккуратного переустройства инженерных коммуникаций, готовят основания и наносят гидроизоляцию фундаментов подпорных стен.

Проект предусматривает создание полноценной транспортной развязки. В его рамках построят путепровод протяженностью свыше 320 м с бессветофорным движением, тротуары с обеих сторон, 4 съезда, 2 надземных пешеходных перехода.

