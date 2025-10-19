Ученые разработали новый метод точечной блокировки роста раковых опухолей

Международная команда ученых совершила прорыв в онкологии, разработав принципиально новый метод таргетной терапии рака. Исследователи из авторитетного Института Фрэнсиса Крика и биотехнологической компании Vividion Therapeutics создали уникальные химические соединения, способные избирательно останавливать рост злокачественных опухолей, не нанося ущерба здоровым тканям.

Согласно статье, опубликованной 9 октября в ведущем научном журнале Science, революционный подход нацелен на онкоген RAS. Мутации в этом гене являются одной из самых частых причин развития рака, встречаясь примерно в каждой пятой опухоли и провоцируя их бесконтрольный рост.

Ключом к успеху стало точечное воздействие не на сам RAS, а на его главного «помощника» — белок PI3K. С помощью передовых методов химического скрининга ученые идентифицировали малые молекулы, которые избирательно связываются с поверхностью PI3K.

Это блокирует опасное взаимодействие между двумя белками, ведущее к раку, но при этом сохраняет все остальные жизненно важные функции PI3K, включая его роль в сигнальном пути инсулина.

Эффективность ведущего соединения уже доказана в доклинических исследованиях на мышах с раком легких. Терапия не только остановила прогрессирование новообразований, но и, в отличие от предыдущих попыток, не вызвала побочных эффектов в виде повышения уровня глюкозы в крови. На основе этих обнадеживающих результатов препарат перешел к первой фазе клинических испытаний на людях.

