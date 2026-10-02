Спорт в детстве защищает от депрессии спустя 30 лет

Хорошая физформа в детстве связана с меньшим риском депрессии

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Хорошая физическая форма в детстве и подростковом возрасте связана с меньшим риском депрессии спустя десятилетия. Об этом сообщает Journal of Affective Disorders.

Ученые проследили за более чем тысячей человек на протяжении 30 лет. Впервые их физическую форму оценили в возрасте от 7 до 15 лет. Дети бегали на 1,6 км, прыгали в длину с места и выполняли другие тесты. Спустя десятилетия, когда участникам было от 36 до 49 лет, исследователи выяснили, сталкивались ли они с депрессией.

Самая сильная связь обнаружилась с кардиореспираторной выносливостью — способностью сердца и легких снабжать организм кислородом. У тех, кто в детстве показывал лучшие результаты, риск депрессии во взрослом возрасте оказался ниже. Особенно заметно это было среди женщин.

Авторы подчеркивают: исследование не доказывает прямой причинно-следственной связи. Но результаты показывают, что хорошая форма в детстве может быть одним из факторов, связанных с психическим здоровьем в будущем.

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