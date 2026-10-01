Раком можно заразиться? Врач объяснила, какие вирусы ведут к опухолям

Профессор Секачева назвала вирусы, повышающие риск рака

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Некоторые виды рака связаны с вирусами — именно поэтому иногда говорят о «заразности» онкологии. Об этом сообщает «Царьград».

По словам доктора медицинских наук, вирус папилломы человека способствует развитию рака шейки матки. Если бы этой инфекции не было, вероятность заболевания у женщин снизилась бы на 90%. От ВПЧ существует вакцина. Второй пример — вирус гепатита В. Без него риск рака печени значительно падает. От гепатита В тоже есть прививка, включенная в календарь.

Таким образом, рак не передается как простуда, но некоторые вирусы действительно повышают вероятность его развития. И вакцинация — один из способов защититься. Секачева подчеркнула: речь идет не о том, что онкология заразна в бытовом смысле, а о том, что вирусные инфекции могут запускать механизмы, ведущие к опухолям. Так что прививки от ВПЧ и гепатита В — это не просто формальность, а реальная профилактика рака.

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