Лес, пляж или горы: сомнолог предложила необычный способ борьбы с бессонницей

Сомнолог предложила медитацию о природе для борьбы с бессонницей

Здоровье

Фото: [Медиасток.рф]

Психолог и сомнолог Сара Сильверман предложила необычный способ борьбы с бессонницей. По ее мнению, короткая медитация перед сном помогает успокоиться и быстрее заснуть. Об этом специалист рассказала в беседе с Good Housekeeping.

Сильверман рекомендовала во время такой практики фантазировать о природе. Она советует закрыть глаза и на мгновение представить успокаивающую обстановку — например, лес, пляж или горы. Затем нужно сосредоточиться на замедлении дыхания, погружаясь в воображаемую сцену.

Сомнолог подчеркнула, что полезно по отдельности думать о каждом из пяти чувств: что именно можно было бы увидеть, услышать, почувствовать запах, потрогать и попробовать на природе. По ее словам, приятные образы перед засыпанием помогают успокоить разум, а вслед за ним и тело. Это, в свою очередь, облегчает переход ко сну.

Сильверман отметила, что метод не требует специальной подготовки или длительных тренировок. Достаточно нескольких минут расслабления, чтобы снизить уровень тревоги и настроиться на отдых. Она также напомнила, что при хронической бессоннице стоит обратиться к врачу, поскольку проблема может быть связана с другими расстройствами.

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