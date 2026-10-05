«Родить до 30 и кормить год». Онкологи назвали защиту от рака молочной железы

В 2025 году на рак молочной железы пришлось 19% всех случаев злокачественных новообразований у россиян. Общее число пациенток с этим диагнозом составило 86 705 человек. Об этом в интервью изданию « Ведомости» сообщил заведующий отделением комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. Герцена Сергей Прокопенко на круглом столе Института пластической хирургии и косметологии.

Согласно сборнику «Состояние онкологической помощи населению России в 2025 г.» под редакцией главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна, на нулевой стадии заболевание обнаружили у 3739 пациенток — 4% случаев против почти 3% в 2015 году. Доля выявленных больных с первой стадией рака за тот же период выросла на 12 п. п. и достигла 36% в 2025 году. Об этом на круглом столе рассказал онколог-маммолог, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Сергей Малыгин.

По его словам, общая заболеваемость раком молочной железы стабильно растет как в России, так и в мире. Временное снижение фиксировалось лишь в 2019–2021 годах из-за пандемии COVID-19. В тот период выявление рака велось недостаточно активно, и не диагностированные вовремя пациентки позднее обращались к врачам уже с запущенными формами. Тем не менее за 10 лет показатель выявляемости рака молочной железы на III–IV стадиях в России снизился на 23% и в 2025 году составил чуть более 23%.

Среди факторов риска развития рака молочной железы Малыгин выделил генетические мутации, семейный анамнез, а также репродуктивные факторы, включая отказ от деторождения. Снизить вероятность возникновения новообразований молочной железы можно, если родить ребенка до 30 лет, иметь двух и более детей и кормить их грудью в течение как минимум одного года.

Ранее сообщалось о том, что главный онколог Минздрава перечислил методы лечения рака, которых не было еще вчера.