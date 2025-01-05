Врач Дэвис предупредил о риске смерти от резистентности к антибиотикам

К 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам может удвоиться. Так, уже в ближайшие 25 лет от резистентности к антибиоатикам могут умереть 40 млн человек.

Об этом со ссылкой на бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис сообщает издание Guardian.

По мнению эксперта, в особой группе риска находятся люди пожилого возраста.

Это связано с тем, что с возрастом у людей появляются хронические заболевания, поэтому пожилые люди более уязвимы перед новыми типами бактерий.

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