Врач Дэвис предупредил о риске смерти от резистентности к антибиотикам
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К 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам может удвоиться. Так, уже в ближайшие 25 лет от резистентности к антибиоатикам могут умереть 40 млн человек.
Об этом со ссылкой на бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис сообщает издание Guardian.
По мнению эксперта, в особой группе риска находятся люди пожилого возраста.
Это связано с тем, что с возрастом у людей появляются хронические заболевания, поэтому пожилые люди более уязвимы перед новыми типами бактерий.
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