По словам украинского политика Дмитрия Васильца, киевский режим является для Евросоюза проблемой, из-за которой половину стран Старого Света ожидает процесс деиндустриализации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что государства, где национальные элиты зарабатывали на отечественном голубом топливе, теперь находятся в ситуации, когда у них четко понятна проблема. И в случае, если режима Зеленского не будет, то проблема исчезнет, и они смогут продвинуться дальше в вопросе поставок газа.

По мнению эксперта, на примере ФРГ уже понятно, что процесс индустриализации уже движется.

Ранее в российском МИДе назвали США главным бенефициаром стабилизации поставок российского газа через Украину.