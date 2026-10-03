Не убить, а вымыть: главный принцип стирки для аллергиков

Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как стирка влияет на пылевых клещей и аллергены. По его словам, стирка при 30–40 градусах действительно не уничтожает клещей, что подтверждено несколькими научными исследованиями. Однако порошок и дополнительные циклы полоскания эффективно удаляют клещей и продукты их жизнедеятельности из тканей.

Специалист подчеркнул, что задача стирки — не убить, а именно удалить аллергены. Научные рекомендации по применению экорежимов для аллергиков как раз предполагают использование дополнительных циклов полоскания. При двух и более полосканиях удаляется практически 100% аллергенов, что дает такой же эффект, как стирка при температуре выше 60 градусов.

Что касается глажки горячим утюгом или паром, Болибок подтвердил, что это способ денатурации аллергенов и удаления клещей. Однако прямых научных доказательств того, что отказ от глажки и отпаривания приводит к росту аллергических заболеваний, нет. Врач отметил, что рост аллергий — мультифакторный процесс, и ни одно авторитетное эпидемиологическое исследование не связывает его напрямую с переходом на низкотемпературную стирку.

При этом Болибок предупредил: низкотемпературная стирка может способствовать переносу бактерий и вирусов между текстильными изделиями, что особенно актуально для общественных прачечных. Однако эта проблема касается инфекционных заболеваний, а не аллергий. Для защиты от кишечных инфекций врач все же рекомендует применять высокотемпературную стирку.

Ранее эксперты развеяли популярные советы о сне.