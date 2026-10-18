Врачи рассказали, как распознать холодовую крапивницу

Холодовая крапивница — редкое заболевание, которое проявляется при воздействии низких температур. Оно внесено в МКБ-10 и встречается у 5-6 человек на 1000. Женщины болеют в два раза чаще мужчин. Первый симптом обычно появляется в 18-30 лет, в среднем в 22 года, но бывают случаи диагностики и в 3 месяца, и в 72 года, сообщило РБК со ссылкой на медицинские исследования.

По словам врача-аллерголога Евгении Степановой, это состояние называют «аллергией», хотя в его развитии не участвуют органы иммунной системы — не формируется иммунологическая память и не вырабатываются антитела.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выделяет несколько форм: острую (симптомы длятся до 6 недель) и хроническую (более 6 недель), приобретенную и идиопатическую (причина неизвестна), атипичную и рефлекторную (сыпь вокруг охлажденного участка кожи), а также наследственную, связанную с мутацией гена NLRP3.

Кроме того, бывают холодовой дерматит, ринит, конъюнктивит и изолированные реакции — сухость, шелушение, покраснение кожи, насморк или слезотечение на холоде.

Главный способ подтвердить болезнь — холодовой тест, или тест Дункана. На кожу предплечья кладут кубик льда в пакете на 3-5 минут, после удаления согревают кожу 10-15 минут и оценивают реакцию. Положительный результат — появление волдыря, покраснения и зуда.

Также используют лабораторную диагностику: общий и биохимический анализы крови, определение уровня общего иммуноглобулина Е и криоглобулинов. При подозрении на наследственную форму нужны генетические тесты. Терапия направлена на купирование симптомов и предотвращение рецидивов.

Врачи рекомендуют избегать контакта с холодом, не купаться в холодной воде, не употреблять холодные напитки и продукты. В холодный период года принимать неседативные антигистаминные препараты второго поколения.

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