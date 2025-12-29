«Запах против бактерий». Чеснок атакует кариес: сможет ли народное средство потеснить «золотой стандарт» стоматологии

Обычный чеснок может стать не просто пикантной приправой, но и мощным союзником в борьбе с кариесом. Согласно свежему анализу научных данных, ополаскиватели для рта на основе вытяжки из чеснока демонстрируют эффективность, сравнимую с действием хлоргексидина – признанного антисептика в стоматологической практике.

При этом средства с чесночным экстрактом потенциально имеют менее выраженные побочные действия. К таким выводам пришли авторы обзора, опубликованного в авторитетном издании Journal of Herbal Medicine (JHM).

Противомикробная сила чеснока, известная в медицине разных культур столетиями, связана с аллицином. Это органическое соединение, формирующееся при механическом разрушении зубчика, способно угнетать рост бактерий и обладает защитными свойствами, несмотря на свой характерный острый аромат.

Исследовательская команда из Университета Шарджи (ОАЭ) провела метаанализ пяти клинических работ, где сравнивалось воздействие экстракта чеснока и хлоргексидина на микрофлору полости рта. Особый акцент был сделан на бактерии Streptococcus mutans, которая является главным виновником развития кариеса.

Сводные результаты показали, что экстракт чеснока сокращает численность патогенных микроорганизмов почти с той же результативностью, что и хлоргексидин. Интересно, что 3%-ный раствор чесночной вытяжки показал более высокую активность, чем стандартный 0.2%-ный раствор хлоргексидина, в то время как 2.5%-ная концентрация чеснока оказалась немного слабее.

«Хотя хлоргексидин остается "золотым стандартом", его применение сопряжено с нежелательными реакциями, а также вызывает опасения в связи с риском развития устойчивости микробов. Экстракт чеснока, особенно в повышенных концентрациях, может служить действенной и безопасной альтернативой», – комментируют ученые.

Авторы обзора полагают, что в перспективе на основе чеснока могут быть созданы более щадящие профилактические средства против кариеса. Ключевой задачей для научного сообщества при этом остается устранение резкого запаха и раздражающего действия этого природного антисептика.

