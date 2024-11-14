Brand Analytics: количество авторов в RUTUBE выросло за год на 300 тыс

Число публикующихся на российском видеохостинге RUTUBE авторов растет как на дрожжах. На это указывают данные исследования компании Brand Analytics.

Согласно опубликованному аналитиками отчету мониторинга активной аудитории социальных сетей, за неполный 2024 год количество авторов Rutube подросло на 332 тыс. пользователей.

«Пользователи продолжают ждать развития функционала, но при этом постепенно „переезжают“ на российский видеохостинг», — отметчает ТАСС.

Уточняется, что только за минувший октябрь на RUTUBE было опубликовано более 5 млн сообщений. Кроме того, в указанный период на российском видеохостинге публиковались более 400 тыс. авторов.

Ранее мы писали, что жители Москвы и Московской области пожаловались на сильные сбои в работе мессенджера Telegram.