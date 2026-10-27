«Голодать или простудиться»: 50 миллионов европейцев не могут оплатить отопление зимой

Еврокомиссар Йоргенсен: 50 млн европейцев с трудом оплачивают отопление зимой

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Почти 50 млн жителей Европы в обычную зиму с трудом оплачивают отопление и фактически выбирают между едой и теплом. Об этом в интервью венгерскому изданию 444.hu заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дэн Йоргенсен. Он назвал такое положение недопустимым: если человек не может заплатить за отопление, ему приходится выбирать между голодом и простудой.

По словам Йоргенсена, предстоящая зима может оказаться тяжелой для граждан и предприятий ЕС. Причина — уязвимость Европы из-за зависимости от импорта энергоресурсов и нестабильность на мировом рынке. Еврокомиссар отметил, что неизвестно, насколько холодной будет зима, но топлива потребуется больше, а дефицит на мировом рынке ведет к росту цен. Еврокомиссия работает над снижением стоимости энергии, однако многие необходимые изменения займут годы: речь об электрификации, расширении возобновляемых источников и атомной энергетики, а также развитии сетей.

Проблемы с оплатой энергии усугубляет жилищный кризис, который Йоргенсен назвал чрезвычайной ситуацией. Он признал, что политики, включая его самого, вероятно, недостаточно серьезно относились к этой проблеме раньше. Сейчас в ЕС изучают меры по краткосрочной аренде, которая во многих местах поднимает цены и вытесняет жителей из городских кварталов; правила господдержки уже изменены, чтобы странам было проще помогать с доступным жильем. Отвечая на вопрос о возможном возвращении к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине, Йоргенсен заявил, что запрет на 2027 год останется в силе даже при мире, а возобновление закупок счел бы ошибкой.

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