Грязный воздух может вредить не только легким: исследование связало его с потерей зрения

Загрязнение воздуха может быть связано не только с болезнями сердца и легких, но и с повышенным риском глаукомы и катаракты, пишет The Independent со ссылкой на обзор 41 исследования, представленный на конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов. В анализ вошли данные миллионов людей из Великобритании и стран Восточной Азии.

Особенно заметной оказалась связь с мелкими твердыми частицами, которые содержатся в дыме, автомобильных выхлопах и промышленных выбросах. У жителей наиболее загрязненных районов вероятность глаукомы была до 70% выше, чем у людей из районов с более чистым воздухом.

По расчетам авторов, при каждом заметном увеличении воздействия таких частиц риск глаукомы возрастал примерно на 8%, а катаракты — примерно на 4%.

Одно из возможных объяснений — хроническое воспаление и окислительный стресс, которые загрязнение вызывает в организме. Поскольку глаза напрямую контактируют с окружающей средой, они могут быть особенно уязвимы к длительному воздействию частиц.

При этом обзор показывает связь, а не доказывает, что именно загрязнение напрямую вызывает эти заболевания. Авторы считают, что результаты усиливают аргументы в пользу более строгих стандартов качества воздуха и снижения городских выбросов.