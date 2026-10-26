Оборотни, светящиеся шары и двери в другой мир: Пентагон раскрыл старые отчеты

Пентагон опубликовал новые рассекреченные документы с рассказами очевидцев о странных существах, светящихся шарах и предполагаемом «портале в другой мир» возле известного по загадочным историям в интернете ранчо Скинуокер в Юте, пишет Daily Mail. Речь идет об отчете 2010 года, составленном специалистами Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, однако никаких доказательств сверхъестественной природы этих явлений расследование не дало.

Один мужчина рассказывал о существе ростом около 1,8 метра с черной шерстью, собачьими ушами и необычной мордой. Позже следователи нашли шерсть на ограждении рядом с местом другого предполагаемого наблюдения.

Лабораторный анализ показал, что образцы имели такую же последовательность ДНК, как у обычной собаки, жившей на территории. Исследователи сочли это наиболее вероятным объяснением найденной шерсти.

В других показаниях упоминались огромные тени, странные фигуры на крышах и светящиеся шары. Одна женщина рассказывала о прозрачном неподвижном образовании высотой до 12 метров, которое она позднее назвала «дверью в другой мир».

При этом большая часть историй основана только на воспоминаниях очевидцев. Исследователи устанавливали камеры и собирали дополнительные свидетельства, но документ не подтверждает существование ни оборотней, ни порталов, ни других сверхъестественных объектов.