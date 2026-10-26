Могут ли животные испытывать чувство утраты? Как млекопитающие оплакивают умерших сородичей

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Фото: [Медиасток.рф]

Ученые все чаще наблюдают у диких животных поведение, которое напоминает переживание утраты, сообщает DPA. Один из недавних случаев произошел у берегов Австралии, где молодая горбатая самка кита почти два часа оставалась рядом с мертвым детенышем, касалась его головой и плавником и многократно возвращалась к нему.

Морской биолог Олаф Мейнеке из Университета Гриффита считает это первым подробно задокументированным случаем такого поведения у горбатых китов. При этом он подчеркивает, что ученые не могут точно знать, что именно чувствовало животное.

Похожие наблюдения есть и у других видов. В 2018 году косатка Талекуа 17 дней несла тело погибшего детеныша, преодолев более 1500 км. У шимпанзе описаны случаи, когда после смерти матери животные переставали есть и все сильнее изолировались.

Слоны тоже часто задерживаются возле тел сородичей, касаются их, охраняют и позднее возвращаются к останкам. Иногда они даже прикрывают тела землей или растениями.

У домашних собак и кошек после смерти животного-компаньона также отмечали изменения аппетита и поведения.

Исследователи осторожно говорят, что называть такие реакции «горем» в человеческом смысле нельзя наверняка. Но если под горем понимать неспособность сразу расстаться с умершим и заметные изменения поведения после утраты, многие животные демонстрируют удивительно похожие реакции.

иностранная пресса

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