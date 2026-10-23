Герпес может вмешиваться в работу иммунных клеток мозга: ученые нашли тревожный механизм

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Вирус простого герпеса HSV-1 может заметно менять работу микроглии — иммунных клеток, которые защищают мозг и помогают очищать его от поврежденных клеток и других отходов, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале PLOS Pathogens. Однако пока этот эффект показан только на мышах, поэтому делать выводы о людях рано.

Исследователи заразили мышей HSV-1 и спустя шесть дней изучили их мозг. Вирус обнаружили лишь в отдельных участках ствола мозга, но именно там микроглия переходила в выраженный противовирусный режим.

У зараженных животных доля клеток, активно реагировавших через систему интерферона, была более чем в 30 раз выше, чем в контрольной группе. Одновременно снижалась активность генов, связанных с обычным «обслуживанием» мозга — очисткой тканей, контролем повреждений и поддержанием нормальной связи между клетками.

Авторы предполагают, что такой сдвиг может быть полезен для борьбы с вирусом в момент инфекции, но при этом временно ухудшать другие функции микроглии. Похожие изменения работы этих клеток наблюдают и при некоторых нейродегенеративных заболеваниях.

При этом исследование не доказывает, что HSV-1 вызывает болезнь Альцгеймера или другое когнитивное нарушение. Главный вопрос теперь в том, сохраняются ли изменения микроглии после исчезновения острой инфекции и происходят ли они похожим образом у людей.

иностранная пресса

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