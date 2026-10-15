Жирная еда может неожиданно помочь при лечении рака: ученые нашли возможное объяснение

Некоторые жирные продукты могут неожиданно улучшать ответ организма на лечение рака, пишет DPA со ссылкой на исследование Университета Макгилла, опубликованное в журнале Nature.

Ученые обнаружили, что определенные диеты с высоким содержанием жира могут менять состав кишечной микрофлоры. Эти изменения, в свою очередь, способны влиять на то, насколько хорошо организм отвечает на иммунотерапию.

Речь идет о лечении, которое помогает иммунной системе лучше распознавать и атаковать опухолевые клетки.

Исследователи отмечают, что ранее врачи уже замечали необычный парадокс: некоторые пациенты с высоким индексом массы тела порой лучше реагируют на определенные виды иммунотерапии, хотя ожирение в целом повышает риск развития и смерти от рака.

Однако ученые подчеркивают, что это не означает, что пациентам нужно начинать есть больше жирной пищи.

Главная цель — понять, какие именно вещества вырабатывают кишечные бактерии после такой еды и можно ли использовать их эффект безопасно.

В будущем это может помочь создавать более точные схемы лечения, где питание и состояние микробиома будут учитывать вместе с основной противораковой терапией.