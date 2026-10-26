Осталось меньше недели, чтобы купить выгодно: какие товары подорожают уже в ноябре

До наступления холодов остается все меньше времени, а спрос на зимние товары постепенно растет. Теплая обувь, верхняя одежда, автомобильные шины и обогреватели могут обходиться дороже по мере приближения пика сезона, особенно если речь идет о популярных моделях и ограниченных размерах. Финансовый эксперт Роман Калинкин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие покупки стоит запланировать заранее и как не переплатить за подготовку к зиме.

В первую очередь стоит проверить состояние зимней одежды и обуви. Если куртка уже не греет, а подошва ботинок износилась, откладывать покупку до первых морозов рискованно: нужного размера или модели может не оказаться в наличии. То же касается детских комбинезонов, термобелья, перчаток и шапок. Осенью спрос на зимнюю одежду и обувь традиционно растет, а в ноябре продажи отдельных категорий достигают сезонного пика.

«Необязательно покупать все сразу. Сначала составьте список того, что действительно нужно заменить, и сравните цены в нескольких магазинах. Если вещь необходима уже сейчас, лучше искать выгодное предложение, а не ждать условного снижения цены. При этом скидка должна быть реальной: полезно проверить историю стоимости товара и сравнить предложения у разных продавцов», — посоветовал Калинкин.

Автомобилистам стоит заранее проверить зимние шины, а владельцам частных домов — состояние обогревателей, утеплителей для окон и другого оборудования, которое понадобится в холода. Когда спрос резко увеличивается, выбор отдельных моделей может сокращаться, а цены на востребованные позиции — меняться. Если шины уже изношены, откладывать их замену до устойчивых морозов не стоит: вопрос здесь не только в экономии, но и в безопасности.

«Не стоит ориентироваться на обещание, что все зимние товары к ноябрю обязательно подорожают на 15-30%. В одной категории цены могут вырасти, в другой останутся прежними, а где-то появятся скидки. Гораздо разумнее покупать заранее то, что точно понадобится, и не делать запасов ради предполагаемого подорожания. Особенно осторожно стоит относиться к кредитам и рассрочкам ради сезонных покупок: переплата может свести на нет всю экономию», — отметил эксперт.

По его словам, при подготовке к зиме полезно сравнивать не только цену, но и срок службы товара, гарантию и стоимость доставки. Если покупка не срочная, можно следить за акциями и распродажами, однако не стоит считать каждую ноябрьскую скидку выгодной автоматически. Лучший способ сократить расходы — заранее определить приоритеты и не покупать лишнего.