Зарплата, отпускные и сроки для суда: что должен знать работник при увольнении

Увольнение нередко проходит в спешке — работнику дают несколько документов, просят поставить подписи и обещают быстро оформить расчет. Но ошибка в формулировке или необдуманное заявление могут повлиять на выплаты и осложнить спор с работодателем. Поэтому перед подписанием бумаг стоит проверить основание увольнения, сумму расчета и сроки, в которые можно оспорить решение. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

Какие документы подписывать, а какие — нет

По словам эксперта, даже если процесс увольнения проходит напряженно, важно не принимать решения под давлением и заранее разобраться, на какие выплаты можно рассчитывать.

«Если сотрудник решил уйти по собственному желанию, он подает заявление с соответствующей формулировкой и датой. Если стороны договорились о прекращении трудовых отношений, условия фиксируют в соглашении. После подписания соглашения сторон отменить увольнение в одностороннем порядке, как правило, не получится — для этого потребуется согласие работодателя или основания для оспаривания», — сказала она.

Эксперт отметила, что работодатель оформляет приказ об увольнении. Подпись сотрудника обычно подтверждает, что он ознакомился с документом, а не то, что согласен с основанием увольнения. Если работник не согласен с формулировкой или считает ее незаконной, стоит письменно зафиксировать возражения и сохранить копии документов.

Как рассказала Рудакова, прежде всего нужно внимательно читать все бумаги и не подписывать пустые бланки или документы, содержание которых непонятно. Не стоит соглашаться с формулировками, которые не соответствуют действительности, например подтверждать отсутствие претензий, если спор о выплатах еще не решен.

«Работник подписывает заявление об увольнении. Если инициатива исходит от сотрудника по собственному желанию или есть соглашение сторон — оформляется соответствующий документ. Далее подписывается приказ об увольнении. Работодатель издает приказ часто по форме Т-8, а сотрудник знакомится с ним и ставит подпись. Если работник отказывается подписывать, кадровик делает об этом отметку прямо на документе», — рассказала она.

Далее сотруднику выдается обходной лист. В некоторых компаниях это обязательный этап: работник собирает подписи у коллег из разных отделов (кадры, бухгалтерия, служба безопасности, IT), подтверждая, что у него нет задолженностей и он вернул имущество.

«Если увольняется материально ответственное лицо, например, кладовщик, руководитель проекта, и у него в подотчете были инструменты, техника, спецодежда — подписывается акт, фиксирующий возврат. Иногда работник пишет записку, что получил все документы и претензий к организации не имеет. Если расчет выдается наличными, сотрудник подписывает расходный кассовый ордер РКО», — объяснила юрист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Какие выплаты положены при увольнении

По словам эксперта, независимо от основания увольнения работнику должны выплатить заработную плату за фактически отработанное время, включая последний рабочий день, а также компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Если трудовым договором, коллективным договором или внутренними документами предусмотрены премии и надбавки, нужно проверить, выполнены ли условия для их выплаты.

«С марта 2025 года работодатель обязан выплатить разницу между той повышенной оплатой, которая полагалась по закону, и той, что была фактически начислена в одинарном размере», — уточнила Рудакова.

В день увольнения работодатель обязан рассчитаться с сотрудником и выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. Если работник в этот день не работал, причитающиеся суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.

«Дополнительные выплаты зависят от основания увольнения. При сокращении штата или ликвидации организации предусмотрено выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а при соблюдении установленных условий работник может получить выплаты за период трудоустройства. При увольнении по собственному желанию выходное пособие по общему правилу не полагается. При соглашении сторон дополнительную компенсацию можно предусмотреть в самом соглашении, если закон не запрещает такую выплату», — сообщила собеседница издания.

Если работник считает увольнение незаконным, по общему правилу у него есть один месяц для обращения в суд. Срок отсчитывается со дня вручения копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности, отметила юрист.

Если работодатель не выдал документы или не выплатил деньги, стоит направить письменное обращение и сохранить подтверждение его отправки. При необходимости можно обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру, а для восстановления на работе и взыскания выплат — в суд.