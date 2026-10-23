Наша планета меняет форму буквально на глазах: как Земля деформируется из-за изменений климата

Из-за таяния полярных льдов твердая поверхность Земли постепенно становится более круглой, пишет LiveScience со ссылкой на исследование в журнале JGR Solid Earth. Спутниковые измерения показали, что полюса медленно поднимаются, а привычная выпуклость планеты в районе экватора уменьшается.

Земля и так не является идеальным шаром: вращение немного сплющивает ее у полюсов и расширяет в районе экватора. Однако с 2011 по 2015 год полюса поднимались, а экваториальная часть твердой поверхности сокращалась примерно на 1 мм в год.

В конце 1990-х эти изменения происходили примерно вдвое медленнее. По словам геодезиста Христофороса Коцакиса из Университета Аристотеля в Салониках, ускорение в первую очередь связано с потерей льда в полярных регионах.

Когда ледники тают, давление на земную кору уменьшается, и поверхность постепенно поднимается. Одновременно перераспределение массы в сторону экватора немного уменьшает его выпуклость.

Есть важное уточнение: речь идет именно о твердой части планеты. Если учитывать еще и океан, картина меняется — вода перемещается от полюсов к экватору и, наоборот, делает Землю в целом немного более сплюснутой.

Ученые считают, что наблюдение за такими небольшими изменениями формы планеты поможет точнее отслеживать последствия таяния ледников Гренландии и Антарктиды.