Загадочный объект упал посреди поля на севере США: к месту прибыли федеральные службы

Daily Mail: в полях США нашли неопознанный объект, похожий на космический мусор

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

В кукурузном поле в американском штате Миннесота обнаружили крупный металлический объект диаметром около 3,3 метра, который власти предварительно считают возможным фрагментом космического аппарата, пишет Daily Mail. На его нижней части заметны следы сильного нагрева, а к расследованию подключились несколько государственных и федеральных ведомств.

Объект нашли 14 октября во время уборки урожая в округе Стивенс. После сообщения фермеров находку осмотрели правоохранители, а затем перевезли в безопасное место для дальнейшего изучения.

Шериф округа Джейсон Дингман сообщил, что происхождение объекта пока официально не установлено. На нем обнаружили серийные номера, поэтому следователи рассчитывают определить производителя или владельца.

Одна из основных версий — космический мусор. Старые спутники, ступени ракет и другие детали аппаратов могут входить в атмосферу, где большая их часть сгорает, однако элементы из титана, нержавеющей стали и других тугоплавких материалов иногда достигают поверхности.

При этом власти подчеркивают, что находка не представляет опасности для жителей. Пока объект не связали ни с конкретным спутником, ни с ракетой или известным запуском, поэтому его происхождение остается неизвестным.

иностранная пресса

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