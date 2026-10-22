Волдыри и шелушение: когда ретиноиды и кислоты убивают кожу лица

Кислоты, ретиноиды и витамин C помогают бороться с акне, пигментацией и признаками старения, но стремление получить быстрый результат иногда приводит к обратному эффекту. Кожа краснеет, шелушится, становится сухой и чувствительной. Причина может быть в чрезмерно активном уходе, который нарушает защитный барьер кожи. Как распознать проблему и что делать, если привычные средства начали вызывать раздражение, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-косметолог, хирург, кандидат медицинских наук Алевтина Атагишиева.

Нарушение защитного барьера

Как рассказала специалист, внешний слой кожи удерживает влагу и защищает от раздражителей. При чрезмерном использовании активных компонентов эта функция может нарушаться. Появляются стянутость, сухость, покраснение и жжение даже после нанесения привычного крема.

«Нужно временно исключить раздражающие средства, перейти на мягкое очищение и использовать увлажняющий крем с церамидами или глицерином», — считает она.

Избыток кислот

AHA-кислоты, например гликолевая и молочная, помогают отшелушивать кожу, а салициловая кислота применяется при склонности к закупорке пор и акне. Однако слишком частое применение, высокая концентрация или сочетание нескольких отшелушивающих средств повышают риск раздражения.

«В результате могут появиться шелушение, стойкое покраснение и повышенная чувствительность. В некоторых случаях воспаление способствует развитию поствоспалительной пигментации. Важно помнить, что вводить кислоты нужно постепенно, соблюдать инструкцию и не пытаться ускорить эффект увеличением частоты применения», — предупредила врач.

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Неправильное использование ретиноидов

Косметолог напомнила, что ретинол и другие ретиноиды применяют для коррекции акне и признаков фотостарения. В начале использования возможны сухость, шелушение и раздражение. Если сразу наносить средство ежедневно или выбирать слишком высокую концентрацию, реакция может стать выраженной.

«Важно начинать с подходящего средства и постепенного введения в уход. При сильном раздражении сделать перерыв. Топические ретиноиды не следует использовать во время беременности и при ее планировании», — сообщила она.

Слишком много активов одновременно

Сочетание кислот, ретиноидов и агрессивных очищающих средств может повышать общую нагрузку на кожу. При этом не все активы несовместимы. Многое зависит от концентраций, формул и индивидуальной переносимости.

«Необходимо вводить новые продукты по одному, чтобы оценивать реакцию кожи. Необязательно использовать все популярные компоненты одновременно», — порекомендовала Атагишиева.

Чрезмерное очищение и скрабирование

Частое умывание, жесткие скрабы и щетки тоже способны повреждать защитный барьер. Если после очищения регулярно возникает стянутость, а кожа шелушится, дополнительное отшелушивание может усилить проблему. Поэтому лучше использовать мягкое очищающее средство, не тереть кожу и не удалять шелушение механически, подчеркнула эксперт.

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Недостаточная защита от солнца

Ультрафиолет способствует фотостарению и появлению пигментных пятен. На фоне раздражения кожи последствия воздействия солнца могут быть заметнее.

«Я рекомендую ежедневно использовать солнцезащитное средство широкого спектра действия с SPF 30 или выше, особенно при применении кислот и ретиноидов», — сказала она.

Как восстановить кожу

По ее мнению, при появлении стойкого жжения, сухости и покраснения стоит временно отказаться от потенциально раздражающих активов. На период восстановления достаточно мягкого очищения, увлажняющего крема и солнцезащиты. Возвращать активные компоненты следует постепенно, после исчезновения симптомов.

«Важно помнить, что эффективность ухода определяется не количеством активных компонентов, а их правильным подбором и переносимостью. Иногда сокращение числа средств помогает коже восстановиться лучше, чем очередной продукт», — рассказала косметолог.

Если появились выраженный отек, волдыри, мокнутие или сильная боль, необходимо обратиться за медицинской помощью, заключила врач.