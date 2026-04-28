Грибки и плесень: почему нужно срочно готовить кондиционер к сезону, а не ждать жары

Конец апреля-начало мая — рекомендуемый период для подготовки кондиционера к летнему сезону, пока цены ниже, а хорошие мастера не заняты на месяц вперед. Ежегодное обслуживание можно проводить самостоятельно, потратив на это совсем немного времени. Как правильно подготовить кондиционер к жаре и почему игнорирование правил эксплуатации опасно для здоровья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал инженер по климатическому оборудованию Кирилл Калганов.

Жители Московской области перестали ждать жары и начали готовить климатическую технику к сезону заранее. В январе–марте спрос на обслуживание кондиционеров в регионе вырос в среднем в 3,5 раза: в 2,8 раза — на поиск утечки фреона, в 2,5 раза — на замену компрессора, более чем вдвое — на комплексное техобслуживание. Актуальные данные интернет-изданию предоставили аналитики «Авито Услуг».

Начинать подготовку заранее — разумное решение. Весной стоимость работ по обслуживанию кондиционеров ниже, а возможность оперативно найти хорошего мастера выше, пока многие озадачены внезапным снегопадом, а не июльской жарой. Как отметил эксперт Калганов, летом ожидание грамотного специалиста может достигать 1-1,5 месяцев. Он посоветовал проводить работы с конца апреля-начала мая, когда на улице устанавливается стабильная теплая погода, но не раньше, так как обслуживание наружного блока затруднено в холод. Возвращение тепла в Подмосковье, по прогнозам синоптиков, ожидается в первой половине майских праздников.

«Кондиционер нужно обслуживать минимум раз в год. Это минимальное обслуживание, которое можно сделать самостоятельно: открыть внутренний блок кондиционера, достать фильтр, помыть его, высушить, поставить обратно и закрыть крышку», — подчеркнул специалист.

На начальных этапах после установки следует проверять фильтр каждый месяц во время сезона. Если дом расположен около дороги или в квартире есть домашние животные — пыль и шерсть попадают в фильтр, тогда необходимо самостоятельно установить интервал обслуживания — опытным путем регулярных проверок.

«Один раз в 3-4 года вызываются специалисты, которые проводят комплексное обслуживание кондиционера, в которое входят: дозаправка фреона, помывка наружного блока, дезинфекция внутреннего блока, обработка от бактерий и прочие виды работ», — сообщил эксперт.

Правильно подобранный и установленный кондиционер при должном обслуживании может отработать без нареканий 10-15 лет, заявил инженер. Однако игнорирование регулярного сервиса приведет не только к быстрой поломке системы, но и к проблемам со здоровьем. По словам Калганова, кондиционер — идеальное место для размножения грибка и плесени за счет влаги, темноты и тепла. Без ежегодной самостоятельной очистки фильтра и комплексного обслуживания специалистами раз в 3-4 года, включающего дезинфекцию, накопившиеся в кондиционере бактерии вместе с охлажденным воздухом разлетятся по всей квартире, проникая в легкие домочадцев.