Снегопад накрыл Москву и Подмосковье: как изменится погода к майским праздникам

В столичный регион уже вернулась зима: в Москве и Подмосковье идет снег, на дорогах образуется каша и гололедица, а температура опускается к нулю и ниже. По расчетам синоптиков, снежная и холодная погода сохранится до конца апреля, а по‑настоящему весеннее потепление вернется только в первые дни мая. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Снег, гололедица и сильный ветер до конца апреля

По словам специалиста, нынешний снегопад — не кратковременный эпизод, а часть серии циклонов, которые будут влиять на регион несколько дней подряд.

«28 апреля будет облачно, ночью пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, по области местами сильные, температура в Москве опустится до -1…+1 градуса, по области до -3…+2 градусов. Днем также сохранится снег и мокрый снег, при температуре всего +2…+4 градуса в столице и 0…+5 градусов по области. Ветер ожидается западный и юго-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 15–20 метров в секунду, ночью по области местами возможна гололедица», — отметил Ильин.

В среду, 29 апреля, картина практически не изменится: будет облачно, с небольшими, местами умеренными осадками — ночью до 3 мм, днем до 2 мм. В Москве ночью ожидается 0…+2 градуса, по области от -3 до +2 градусов, днем в столице +3…+5 градусов, по области +1…+6 градусов. Ветер сохранит северо‑западное направление 6–11 м/с.

«29 апреля мы ожидаем гололедицу и налипание мокрого снега, условия на дорогах и тротуарах будут сложными, поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными», — подчеркнул синоптик.

В четверг, 30 апреля, снег начнет ослабевать, но прохлада сохранится. Прогнозируется облачность с прояснениями, местами небольшие осадки: ночью до 1 мм, днем до 0,5 мм. Ночью в Москве температура будет -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса, днем в столице +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов. Ветер северо‑западный 5–10 м/с, местами все еще возможна гололедица.

Когда вернется весна

Синоптики ожидают, что перелом наступит с началом мая. В пятницу, 1 мая, погода останется прохладной, но тенденция уже будет в сторону потепления: облачно с прояснениями, небольшие осадки, ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов, ветер западный 2–7 м/с. В субботу, 2 мая, осадки прекратятся.

«Ожидается переменная облачность и уже без осадков. Температура ночью останется на уровне -2…+3 градусов, днем потеплеет до +9…+14 градусов, ветер северо‑западный 2–7 метров в секунду», — уточнил Ильин.

Ранее эксперты рассказали, какие грибы уже можно собирать в Подмосковье.