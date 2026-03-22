Певец SHAMAN объяснил, почему не меняет псевдоним на русский

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, почему оставил псевдоним на латинице после вступления в силу закона о русификации. Отвечая на вопросы журналистов на концерте «Звезды Дорожного радио», артист допустил переименование, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

SHAMAN ответил, что никак не нарушает законы РФ, а его псевдоним уже стал брендом. Певец объяснил, что начал «раскручиваться» с 2020-го года через интернет, где все пишется на латинице.

«Моя мечта, чтобы песни на русском языке слушали, пели, любили во всем мире. Это популяризация творчества для людей, которые живут не в России — за границей», — объяснил артист.

На вопрос о том, готов или Дронов отказаться от псевдонима на латинице, он ответил просто: «Поживем — увидим».

Ранее SHAMAN признался, что первым в его райдере идет портер президента.