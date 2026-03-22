Портрет Путина на первом месте: SHAMAN раскрыл свой райдер

Первым пунктом в райдере певца SHAMAN идет портрет президента РФ Владимира Путина. Фотографию жены — главы ЛБИ Екатерины Мизулиной — он всегда носит с собой. Об этом певец заявил журналистом на концерте «Звезды Дорожного радио», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В гримерке у SHAMAN все максимально просто, ведь он не ест до концерта, чтобы не чувствовать тяжести на сцене, признался певец. Личный самолет артисту также не нужен — лишние хлопоты.

«У меня в райдере первым пунктом стоит в гримерке портер нашего президента Владимира Владимировича Путина», — признался певец.

Фотографию жены артист всегда носит с собой.