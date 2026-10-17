Китайские кроссоверы Skoda Kamiq стали доступны в России по цене от ₽1,8 млн. Автомобили можно купить из наличия или заказать с доставкой в выбранный город. Об этом сообщает « Автоновости дня ».

Минимальная стоимость указана для машины 2025 года выпуска при заказе во Владивостоке. В комплектацию входят отделка салона экокожей, мультимедийная система, однозонный климат-контроль, кожаный руль, бортовой компьютер, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. В Кемерове автомобиль с менее богатым оснащением — без климатической установки и кожаной отделки — предлагают за ₽1,87 млн. В Иркутске аналогичный Kamiq стоит ₽1,9 млн.

Более оснащенные автомобили можно заказать в Артеме за ₽2,1 млн, а в Новосибирске стоимость начинается с ₽2,21 млн. При покупке из наличия цена выше: в Москве — от ₽2,41 млн, в Оренбурге — от ₽2,55 млн. По ₽2,6 млн кроссоверы продают в Казани, Набережных Челнах и Екатеринбурге. В Стерлитамаке и Уфе стоимость достигает ₽2,648 млн. Самые высокие цены зафиксированы в Нижнем Новгороде, Воронеже и Архангельске — от ₽2,89 млн до ₽2,99 млн.

Все представленные Kamiq оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем EA211 evo мощностью 110 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. По конструкции этот мотор близок к 1,6-литровому агрегату CWVA, знакомому российским владельцам Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Автомобили из наличия, как правило, уже прошли таможенное оформление и имеют документы для постановки на учет. При заказе итоговая сумма может измениться из-за курса валют, стоимости доставки, таможенных платежей и утилизационного сбора. Для сравнения, новый Geely Coolray в базовой версии продается в России за ₽2 774 990, Tenet T4L — от ₽2 329 000, а Jeland J6 — от ₽2,35 млн.