Мышей перевели на веганскую диету — уже через два дня появились изменения, но не в лучшую сторону
Molecular Metabolism: мыши-веганы получили удар по печени в ходе эксперимента
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Максим Цыбуляк]
Полностью растительная диета всего за несколько дней изменила работу печени и снизила физическую активность мышей, пишет Newsweek со ссылкой на исследование Женевского университета в журнале Molecular Metabolism.
Мышей разделили на две группы. Одни получали растительную пищу с животным белком из молочных продуктов, другие — только растительные белки.
Уже через два дня у второй группы печень хуже поддерживала уровень глюкозы во время голодания. Одновременно животные стали значительно меньше двигаться и реже бегали в колесе.
Исследователи связывают эффект с нехваткой некоторых незаменимых аминокислот, а также с изменением работы фермента, участвующего в обмене белков и сахаров. У мышей также накапливался аммиак.
После возвращения животного белка показатели быстро нормализовались.
Однако авторы подчеркивают, что результаты нельзя напрямую переносить на людей. Метаболизм мышей заметно отличается от человеческого, а исследования у людей нередко показывают пользу сбалансированного растительного питания.
Главный вывод работы — при полном отказе от животной пищи особенно важно следить за достаточным количеством белка, железа, витамина B12 и незаменимых аминокислот.