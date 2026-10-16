Мышей перевели на веганскую диету — уже через два дня появились изменения, но не в лучшую сторону

Molecular Metabolism: мыши-веганы получили удар по печени в ходе эксперимента

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Максим Цыбуляк]

Полностью растительная диета всего за несколько дней изменила работу печени и снизила физическую активность мышей, пишет Newsweek со ссылкой на исследование Женевского университета в журнале Molecular Metabolism.

Мышей разделили на две группы. Одни получали растительную пищу с животным белком из молочных продуктов, другие — только растительные белки.

Уже через два дня у второй группы печень хуже поддерживала уровень глюкозы во время голодания. Одновременно животные стали значительно меньше двигаться и реже бегали в колесе.

Исследователи связывают эффект с нехваткой некоторых незаменимых аминокислот, а также с изменением работы фермента, участвующего в обмене белков и сахаров. У мышей также накапливался аммиак.

После возвращения животного белка показатели быстро нормализовались.

Однако авторы подчеркивают, что результаты нельзя напрямую переносить на людей. Метаболизм мышей заметно отличается от человеческого, а исследования у людей нередко показывают пользу сбалансированного растительного питания.

Главный вывод работы — при полном отказе от животной пищи особенно важно следить за достаточным количеством белка, железа, витамина B12 и незаменимых аминокислот.

иностранная пресса

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