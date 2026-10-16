Tesla показала прототип нового Roadster, который во время демонстрации поднялся в воздух, перевернулся и завис над землей с помощью реактивных ускорителей, пишет Daily Mail. Однако называть машину полноценным летающим автомобилем пока преждевременно: показанные трюки сильно отличаются от обычного управляемого полета.

Презентация прошла на испытательном объекте SpaceX в Техасе. По словам Илона Маска, автомобиль получил систему управления положением и несколько ускорителей, благодаря которым способен выполнять короткие прыжки, зависать и переворачиваться.

Tesla также заявляет о разгоне до 60 миль в час примерно за 0,81 секунды и максимальной скорости около 370 км/ч. Независимого подтверждения этих характеристик в представленном материале нет.

Сам Маск признал, что автомобиль не оптимизирован прежде всего под безопасность. Также пока неясно, смогут ли некоторые его системы получить разрешение для использования на обычных дорогах.

Начать производство Roadster планируют в 2028 году, однако окончательные характеристики и сроки еще могут измениться.

Поэтому нынешняя презентация скорее показывает возможности экспериментального прототипа, чем появление готового массового «летающего автомобиля».