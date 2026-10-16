Спустя 2000 лет в Иерусалиме нашли дорогу, по которой Иисус мог идти к месту распятия
Daily Mail: под храмом в Иерусалиме нашли древнюю дорогу к Голгофе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Под храмом Гроба Господня в Иерусалиме обнаружили участок древней каменной дороги, которая могла вести к Голгофе — месту, где, согласно христианской традиции, был распят Иисус, пишет Daily Mail.
Сохранившийся участок размером примерно 3 на 3,6 метра находится под более поздней дорожкой времен крестоносцев. Он имеет заметный уклон и широкую неглубокую ступень.
Руководитель раскопок Франческа Романа Стасолла из Римского университета Сапиенца предполагает, что это могла быть пригородная дорога к месту публичных казней. Однако она подчеркивает, что пока это только гипотеза.
Дорога относится к раннеримскому периоду и существовала до перестройки Иерусалима императором Адрианом во II веке. Поэтому она теоретически могла использоваться и во времена Иисуса.
Версию о строительной дороге исследователи считают менее вероятной: ступень мешала бы телегам перевозить тяжелые материалы.
Ранее под храмом также нашли остатки древнего сада, существовавшего примерно в эпоху распятия. Это перекликается с Евангелием от Иоанна, где рядом с местом казни упоминаются сад и новая гробница.
При этом прямых доказательств того, что именно по найденной дороге шел Иисус, пока нет.