Спустя 2000 лет в Иерусалиме нашли дорогу, по которой Иисус мог идти к месту распятия

Под храмом Гроба Господня в Иерусалиме обнаружили участок древней каменной дороги, которая могла вести к Голгофе — месту, где, согласно христианской традиции, был распят Иисус, пишет Daily Mail.

Сохранившийся участок размером примерно 3 на 3,6 метра находится под более поздней дорожкой времен крестоносцев. Он имеет заметный уклон и широкую неглубокую ступень.

Руководитель раскопок Франческа Романа Стасолла из Римского университета Сапиенца предполагает, что это могла быть пригородная дорога к месту публичных казней. Однако она подчеркивает, что пока это только гипотеза.

Дорога относится к раннеримскому периоду и существовала до перестройки Иерусалима императором Адрианом во II веке. Поэтому она теоретически могла использоваться и во времена Иисуса.

Версию о строительной дороге исследователи считают менее вероятной: ступень мешала бы телегам перевозить тяжелые материалы.

Ранее под храмом также нашли остатки древнего сада, существовавшего примерно в эпоху распятия. Это перекликается с Евангелием от Иоанна, где рядом с местом казни упоминаются сад и новая гробница.

При этом прямых доказательств того, что именно по найденной дороге шел Иисус, пока нет.