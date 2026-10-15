До +19, а потом почти зима: синоптик рассказал о погодных качелях в Подмосковье

В ближайшие выходные Москва и Подмосковье еще порадуют относительно теплой осенней погодой: в субботу воздух в отдельных районах области прогреется до +19 градусов, а в воскресенье будет немного прохладнее. Сильных дождей не ожидается, однако уже в начале следующей недели температура заметно снизится. О том, какой будет погода 17 и 18 октября и когда ждать похолодания, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в столице будет +7…+9 градусов, по области — от +4 до +9, а днем воздух прогреется до +15…+17 градусов в Москве и до +19 в отдельных районах Подмосковья», — сообщил специалист.

В воскресенье, 18 октября, существенных изменений не произойдет, хотя температура немного понизится. По прогнозу, в Москве ночью ожидается +8…+10 градусов, днем — +14…+16. В Подмосковье ночью будет +5…+10, а днем — от +12 до +17 градусов. В столице существенных осадков не предвидится, местами по области возможен небольшой дождь.

«В воскресенье сохранится облачная погода с прояснениями. Ветер ночью будет слабым, днем северным, со скоростью 3–8 метров в секунду. Дождь, если и пройдет в области, будет небольшим», — рассказал Ильин.

Настоящий поворот к более холодной погоде ожидается уже в понедельник, 19 октября. Ночью температура в столичном регионе опустится до +3…+8 градусов, днем составит всего +6…+11. Местами ночью возможен туман. Во вторник, 20 октября, ночью в Подмосковье температура приблизится к нулевой отметке, а днем останется в пределах +6…+11 градусов.

Так что выходные еще подойдут для прогулок на свежем воздухе, но откладывать теплую одежду пока рано. Уже к началу следующей недели станет заметно прохладнее.